Алексей Смертин заявил, что СМИ раздули ситуацию с его ДТП

Новости 07.12.2019 12:50 250

Экс-капитан сборной России по футболу подтвердил, что врезался в машину соседа во дворе, но владелец поврежденной машины не имел к нему претензий, а затем выставил счет на 300 рублей с ремонтом другой части кузова.

Ранее различные издания писали, что уроженцу Алтайского края Алексею Смертину грозит лишение прав. Дело в том, что он скрылся с места ДТП. По информации СМИ, вечером 18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Хозяина пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал ему сообщение и пообещал все компенсировать. Однако Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения.

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП Новости 05.12.2019 16:10 Автосервис выставил счёт на 300 тысяч рублей 810

«Жаль, что некоторые СМИ с большой аудиторией порой дают не до конца проверенную информацию и таким образом порочат репутацию, - заявил «Р-Спорт» Алексей Смертин. - Сразу вышел из машины и посмотрел какие повреждения, к слову на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, и видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд. Я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения».

По словам Смертина, автовладелец действительно потребовал 300 тысяч. Но выставил странный счет.

«Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, - пояснил экс-футболист. - Мне предоставили только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб причинен. К тому же в заказе указан ремонт совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля другие повреждения явно в других инцидентах. Узнаю из новостей, что ситуация раздута до абсурдной с кричащими заголовками, которые даже не имеют подтверждения в нашем законодательстве, даже если бы такая ситуация произошла».

Напомним, после окончания футбольной карьеры Алексей Смертин преуспел в административной работе. Сейчас он советник президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и офицер по борьбе с дискриминациями в футболе.