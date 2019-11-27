Поможет дольщикам и долгостроям: застройщику из Барнаула дадут участок в Новосибирске без торгов

Новости 07.12.2019 10:50 991

Барнаульская компания «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» зашла в Новосибирск с большим инвестпроектом по строительству «Жилого комплекса «Новый горизонт» на левом берегу города. Ее директором значится известный бизнесмен Сергей Отмашкин. Он сын почетного строителя РФ и руководителя ИСК «Союз» Владимира Отмашкина, сообщает «Континент Сибирь».

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Срок реализации проект — десять лет. По нему построят четыре высотки на 65 тысяч квадратных метров. Стройка развернется на улице Рельефной в Ленинском районе города. Для реализации проекта губернатор области рекомендовал мэрии Новосибирска выделить застройщику участок в 40 тысяч «квадратов» земли без торгов.

Однако, за эти поощрения, «Союз-Инвест» получил ряд обременений. Часть квартир (1633 кв.м) инвестор будет вынужден отдать обманутым новосибирским дольщикам. Также компания обязана внести минимум 70 млн рублей для завершения проектов различных новосибирских долгостроев. Речь идет о многоэтажках в Октябрьском районе по улице Декабристов, строение 10, и в Дзержинском районе по улице Учительская, 9.