Случаи гриппа впервые выявили в Алтайском крае этой зимой

Новости 07.12.2019 9:44 1202

В Алтайском крае за период с 25 ноября по 2 декабря зарегистрировали 18 400 тысяч случаев заболевания ОРВИ, передает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших 75,3% составляют дети в возрасте до 14 лет. Впервые в этом сезоне выявили два случая гриппа — циркуляции вирусов группы В. Остальные заболевания — обычные ОРВИ. Вирус типа B передается только от человека к человеку. Он не вызывает особо тяжких эпидемий. Его вспышки, как правило, носят локальный характер. Их периодичность — 4-6 лет. Они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них. При вирусе группы В болезнь протекает в более легкой форме, поражая чаще всего детей и молодых людей.

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Тем временем в крае активно идет вакцинация против гриппа. Так, на 6 декабря привито против гриппа 51 млн. человек (46,2%). Вакцинация проводится за счет государства. Медорганизации края заявили о готовности к сезону гриппа и ОРВИ, сообщает сайт регионального правительства.

Больницы и аптеки обеспечены необходимым запасом противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, увеличено количество бригад «неотложки». В больницах разводят потоки здоровых и больных, отмечают в региональном Минздраве. Поликлиниках организовали фильтры и кабинеты доврачебной медпомощи.