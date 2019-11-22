Собственник ТЭЦ в Яровом обвинил краевую власть в рейдерском захвате станции

Собственник ТЭЦ в Яровом, где в ноябре был введен режим ЧС из-за проблем, связанных с обеспечением местных жителей теплом, обвинил властей Алтайского края в рейдерском захвате «Яровской топливно-энергетической компании».
Такое заявление сделал полпред президента России по Сибири Сергей Меняйло, пишет ТАСС.
«Я получил обращения собственника с жалобой на вас и обвинением в рейдерском захвате. У меня будет просьба, я направлю вам это обращение, надо организовать проверку», — сказал Меняйло на совещании по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов в Сибири, обращаясь к представителям Алтайского края.
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В ответ на это министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин объяснил, что власть запустила процесс возвращения ТЭЦ в муниципальную собственность.
По словам министра, после отстранения собственника в Яровом обеспечен необходимый запас угля на ТЭЦ, в дома и социальные учреждения подается тепло, подготовлен план восстановления технологического оборудования, идут работы восстановления котлов.
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Напомним, что режим ЧС в Яровом введен 22 ноября, когда температура в квартирах и соцобъектах в городе составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам.
На ТЭЦ работал только один котел из трех, а закупленный уголь имел высокое содержание влаги и смерзается при морозах. Власти Алтайского края выделили средства на покупку качественного топлива и отстранили собственника станции от управления объектом. Несмотря на нормализацию ситуации с отоплением, режим ЧС власти отменять пока не собираются.
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