Жена экс-главы полиции Алтая снова стала министром спорта в Крыму

Новости 06.12.2019 18:45 504

Жена бывшего главы МВД Алтайского края Ольга Торубарова снова назначена на должность министра спорта Республики Крым. Его она занимала с весны текущего года. Соответствующий приказ был подписан в пятницу, 6 декабря, главой республики Сергеем Аксеновым.

Она назначена на срок полномочий главы Республики Крым. Таким образом, Ольга Торубарова стала одной из трех министров, которые сохранили свои посты после избрания Аксенова.

Ранее, вместе со своим мужем Олегом, Ольга Торубарова работала в Калужской области. Ее супруг возглавлял там областное МВД, а жена работала местным детским омбудсменом. В 2013 году генерал был переведен в Алтайский край, а его жена перебралась в регион осенью 2017 года. Ее назначили замминистром труда и соцзащиты Алтайского края.

Примерно год спустя, в 2018 году, Олег Торубаров возглавил МВД в Крыму. Жена также переехала. Позднее ее супруга отправили на пенсию, а она возглавила республиканское министерство спорта.