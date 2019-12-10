«Да здравствует, Премьера!» В Славгороде праздничным мероприятием завершили ремонт Дома культуры

Новости 09.12.2019 9:10 372

В Славгороде завершили масштабный ремонт местного Дома культуры. Такое событие решили отметить праздничным мероприятием.

Ремонтные работы проводились в рамках реализации крупных федеральных проектов «Культура малой Родины», инициированных фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Сегодня здесь обновленный танцевальный зал и фойе, работы по внутренней отделке, ремонту и установке дверей и в части системы отопления. Программа продолжится еще три года, федеральные и краевые деньги на это заложены.

В обновленном Доме культуры прошла и концертная программа, которая была посвящена первой годовщине со дня открытия кинозала «Премьера!»

Глава города Сергей Горбунов на своей странице в Instagram выразил слова благодарности правительству Алтайского края, министру культуры Елене Безруковой, депутату Государственной Думы РФ Наталье Кувшиновой, за поддержку данного проекта. Также он отдельно поблагодарил славгородских предпринимателей за активное содействие при воплощении идей.Наталья Кувшинова, депутат Государственной думы РФ: