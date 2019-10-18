«Карловы Вары отдыхают». Зарубежные туроператоры рассказали об Алтайском крае

Новости 06.12.2019 17:46 589

Серию инфотуров для международных агентств, федеральных и зарубежных СМИ, российских и зарубежных туроператоров в целях продвижения региональных туристских продуктов для иностранных граждан провел Ростуризм.

В инфотуры включены регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе «два Алтая». В нашем регионе инфотур состоится с 3 по 7 декабря 2019 года, в рамках которого участники посетят туристские объекты Белокурихи, Советского и Алтайского районов. Сегодня, 6 декабря, в Барнауле прошел круглый стол с участниками данного инфотура.

Генеральный директор ассоциации московских туроператоров по внутреннему и выездному туризму «Мостурпул» Татьяна Козловская:

Мы являемся организаторами данного инфотура, который проходит по линии Ростуризма. Сегодня у нас очень знаменательное событие – круглый стол. Наши участники проехали по основным объектам показа, среди них - отели, дороги, музеи. Конечно, мы обратили внимание на природу, которая радует глаз, даже зимой. Сегодня мы подводим итоги инфотура. Так как мы появились зимой, не самое лучшее время для туристов, хочется, чтобы алтайские туроператоры представили свои летние программы и показали, что можно сделать на Алтае в разные времена года.

Говоря о перспективах сотрудничества, Козловская отметила, что на данный момент они проводят в Алтайском крае 8 завершающий инфотур:

В ваш регион приехали немецкие компании, из таких крупных городов как Штутгарт, Франкфурт-на-Майне. Мы надеемся, что мы вместе с ними будем составлять программы, чтобы посещать Алтайский край.

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Почему Алтайский край вошел в список инфотуров? Эксперты рассказали, что перечень сформировали представители Ростуризма. Если раньше в такие инфортуры попадали центральные регионы (Москва или Санкт-Петербург), то сейчас выбор был сделан в пользу Сибири и Дальнего Востока. А именно Иркутская область, Бурятия, Владивосток, Сахалин, Тюмень, Ханты-Мансийск и завершают серию инфотуров – Республика Алтай и Алтайский край.

«Алтай интересен не только для выездных туоператов. Есть Москва и Санкт-Петербург, которые тоже хотят «продавать» Алтайский край. В нашем регионе есть много того, чего нет у нас. Например, лебединое озеро в Советском районе. Это просто потрясающе, когда среди белого снега совершенно спокойно плавают белые лебеди. Также край интересен с точки зрения детского туризма», - считает Козловская.

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Член правления АРАТ, директор туристической компании «АРГО» Ирина Слесарева рассказала об итогах тура. «Алтайский край не впервые выходит на международный рынок. Мы участники выставок в Берлине, в Москве также сотрудничаем с международными туроператорами. Это не новый проект, это продолжение того, что делается уже много лет. Конечно, очень важно развивать туризм во всех его ипостасях. Мы должны играть по тем правилам, которые представлены на мировом рынке туриндустрии. Каждый раз для зарубежных туроператов въезд на Алтай – это восторг и желание двигаться вперед!», - прокомментировала Слесарева.

Представитель зарубежного туроператора (Германия, город Франкфурт-на- Майне) «Россия-Тревелс» Богер Михаил рассказал, что поразило его больше всего в Алтайском крае:

- Моя мечта жизни - посмотреть Алтай. Я сам из Омска и никогда на Алтае не был. Я поражен не только тем, что увидел, а еще возможностями Алтая. Хочется сказать однозначно – Карловы Вары отдыхают! Мы уверены, что в нашей стране появятся желающие посетить Алтай. Единственное, что пугает – это расстояние. Тут родное все, а главное очень хорошее. Говоря о главных причинах – почему сюда стоит приехать, то, во-первых, это природа. Во-вторых, это лечебная база, которая представлена в ваших санаториях.

В ходе мероприятия региональные туроператоры презентовали свои турпродукты, которые готовы предложить иностранным и российским туристам. Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Витальевич Дешевых рассказал в целом о развитии сферы туризма в Алтайском крае.