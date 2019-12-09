Надо принимать: участники круглого стола обсудили проект новых ПЗЗ Барнаула

Новости 06.12.2019 15:50 540

В четверг, 5 декабря, в Барнауле прошел круглый стол, на котором обсуждался проект новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула. Мероприятие организовано городским отделением «Единой России» совместно с администрацией Барнаула. В нем приняли участие представители аппарата правительства Алтайского края, экспертного сообщества, общественных объединений, депутаты барнаульской гордумы, а также администрации города.

«Не так давно был принят проект генплана города. В ходе его подготовки и обсуждения отмечалось, что многие вопросы потребуется урегулировать как раз в рамках ПЗЗ. Сегодня тот момент, когда это можно сделать, поговорить о тех положительных моментах, которые отражены в проекте документа, представленного на суд общественности. И, может быть, отрицательных моментах, которые, на сегодняшний день не нашли там своего отражения», – такими словами открыл мероприятие секретарь Барнаульского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Еремеев.

Он добавил, что этот документ, возможно, не каждому горожанину понятен – в силу своей специфики, но те, кто здесь присутствует, явно заинтересованы в подготовке качественного нормативного акта.

Как рассказал Еремеев, к настоящему моменту уже прошли общественные обсуждения, принято определенное количество замечаний и предложений. Они рассмотрены комиссией, которая эту работу проводит. Что-то принято, что-то – нет. Сейчас готовятся или подготовлены протокол заседания этой комиссии, который будет размещен в открытом доступе и далее документ поступит к первому заместителю главы городской администрации, руководителю аппарата Вячеславу Франку. После этого будет принято решение, вносить проект в БГД в конце месяца для рассмотрения и принятия по нему решения ил нет. Как подчеркнул Юрий Еремеев, принятие и утверждение ПЗЗ зависит от решения депутатов БГД.

«До нашего круглого стола, как мы знаем, предпринимательское сообщество собиралось, обсуждало этот документ и высказывало ряд замечаний по нему. Эти замечания впоследствии были высказаны на заседании фракции ЕР в БГД. ОНФ активно участвует в работе по рассмотрению данного документа, другие отраслевые некоммерческие организации также подключены к этому процессу. Этот документ касается развития и перспективы Барнаула, поэтому, я думаю, мы сегодня с вами своевременно обсудим данный проект документа».

Заказчиком и разработчиком проекта является отраслевой орган самоуправления Барнаула – комитет по строительству, архитектуре и развитию города. Руководитель комитета Дмитрий Аристов разъяснил участникам круглого стола нюансы подготовки проекта ПЗЗ.

Почему нельзя отложить принятие ПЗЗ

Дмитрий Аристов пояснил, что на территории Барнаула на сегодняшний день сложилась следующая ситуация: территориальное зонирование, отраженное в действующих ПЗЗ, противоречит Генплану городского округа. Таким образом, снижается инвестиционная привлекательность города, поскольку в части образования земельных участков для проведения аукционов, в части реконструкции уже существующих промышленных предприятий.

По его словам, последние изменения в ПЗЗ были внесены в апреле текущего года. С тех пор в Градостроительный кодекс РФ внесено пять изменений, в связи с чем, документ градостроительного зонирования требует актуализации. До 1 января 2020 года изменения в ПЗЗ должны быть внесены. В связи с этим, администрацией Барнаула принято постановление от 5 сентября о подготовке проекта ПЗЗ Барнаула.

Замечаний, касающихся фундаментальных основ ПЗЗ, у присутствующих оказалось немного. Притом, даже те, кто выражал недовольство отдельными моментами, в итоге соглашались с тем, что ПЗЗ необходимо как можно скорее принимать, пусть даже в несовершенном виде. К тому же, Юрий Еремеев напомнил, что на постоянной основе действует комиссия, которая минимум раз в полгода возвращается к ПЗЗ и по поступающим в ходе текущей деятельности предложениям вносит те или иные коррективы в главный документ.

Подробный проект ПЗЗ будет опубликован в открытом доступе 7 декабря, поэтому в обсуждение мелких деталей участники мероприятия не углублялись.

Также было озвучено предложение перенести принятие ПЗЗ на февраль, однако большая часть присутствовавших высказалась категорически против увеличения сроков. Дмитрий Аристов же добавил, что процесс регламентирован законодательно.

«Есть процедура принятия Генплана, по которой мы шли, есть процедура принятия ПЗЗ. То, что будет размещено седьмого числа, это будет тот документ, который потом должен будет поступить в Думу. То есть, все мероприятия, в ходе которых можно было внести изменения, уже пройдены», – пояснил Аристов.

Что касается учета новых замечаний и предложений от представителей строительной отрасли, Юрий Еремеев предложил обратиться к заместителю главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергею Демину с просьбой о проведении рабочего совещания с участием отраслевиков.

По окончании мероприятия участники согласились, что диалог получился конструктивным и договорились продолжить взаимодействие.