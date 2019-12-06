Алтайский Минздрав озвучил варианты решения проблемы рубцовского тубдиспансера

Новости 06.12.2019 15:10 1563

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов признал отсутствие лицензии в Лебяженской больнице, куда предполагается перевести больных. В любой момент по предписанию надзорных органов могут закрыть и ее. Заявление было сделано в ходе выездного совещания в Рубцовске.

Об этом "Политсибру" рассказала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Для решения вопроса он предложил три варианта развития событий.

«Первый вариант: съехаться всем службам в одном месте. Этот момент обсуждается, но пока нет ни документов, ни подходящего сооружения на примете. Второй: Например, мы находим площадь под поликлинику, их надо приводить в соответствие. Меньше мощностей остается в тех же условиях, которые мы приводим в соответствие. Но придется эту площадку разделить на две части. В одном месте будет стационар, в другом – поликлиника. Третий вариант: Сегодня мы обсуждаем, что сегодня здесь невозможно ничего сделать. Из-за этого ведется поиск других зданий и сооружений», - сказал Попов.

Министр отметил, что решение будет принято до конца декабря.

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Напомним, что новость о закрытии туберкулезного диспансера в Рубцовске, местные жители восприняли отрицательно. Приказ, опубликованные ранее Минздравом, гласил, что пациенты будут переведены в «Лебяжкинскую туберкулезную больницу», которая находится в 50 км от Рубцовска.

Рубцовские сотрудники тубдиспансера направили губернатору края Виктору Томенко письмо с просьбой не закрывать их и отстранить от должности глав врача. Региональный Минздрав позже сообщил, что диспансер не закроется, но изменение в режиме работы произойдут.

Партия КПРФ уже анонсировала митинг в Рубцовске, который должен пройти в воскресение, 8 декабря.