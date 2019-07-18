Вице-мэр Заринска ушла в отставку после «порочной» связи со спикером горсовета

Новости 06.12.2019 16:50 508

Вице-мэр и глава комитета по экономике Заринска Елена Алмазова ушла в отставку, передает газета «Наш город Заринск» в одной и соцсетей. .

Напомним, ранее ее имя стало фигурировать в скандале с имуществом администрации Заринска. Так, ранее прокурор города подал в суд на мэрию с требованием устранить конфликт интересов. Ведомство нашло нарушение в договоре аренды помещения между администрацией и коммунальным монополистом ООО «ЖКУ».

Основанием для проверки стало то, что вице-мэр Елена Алмазова и председатель совета депутатов Александр Лаговский, которому принадлежит «ЖКУ», живут в гражданском браке и воспитывают общего ребенка. Кстати, компания арендует у мэрии помещение за 42 тысяч рублей в месяц, которое «ЖКУ» сдает в субаренду. Прокуратура направляла представление в мэрию, но его не исполнили.

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Любопытно, Елена Алмазова в статусе вице-мэра возглавляла заринский комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Претензии прокуратуры касаются периода, когда она не возглавляла это подразделение. Александр Лаговский входит во фракцию «Единой России» заринского горсовета, избран по округу №1. Ему принадлежит 51% ООО «ЖКУ», которое оказывает коммунальные слуги в городе, спикер горсовета работает там гендиректором. Компания получила на госконтрактах более 160 млн рублей.

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Как пишет «Тайга.инфо», в октябре 2019 года Лаговский посоветовал жителям микрорайона Старый Балиндер самим достроить водопровод. Его возведение начали по губернаторской программе в 2017 году, но в июле 2019 года приостановили. Жители микрорайона берут воду, которая не пригодна для питья, из единственного колодца. СК начал проверку действий чиновников.

Заседание Заринского горсуда по иску прокуратуры, связанному с нарушением законодательства о противодействии коррупции чиновников, пройдет 19 декабря.

Вероятно, такие перемены связаны с тем, что накануне депутаты городского собрания Заринска проголосовали за нового главу города. Напомним, в конце ноября 2019 года главой Заринска на пять лет был назначен Виктор Азгалдян. За его кандидатуру проголосовало 13 депутатов из 19 присутствующих. Пять голосов было подано за мастера участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс» Антона Букина. Один бюллетень признан недействительным.