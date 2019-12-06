По-разному: как наказали барнаульских депутатов за ошибки в декларациях

Новости 06.12.2019 13:10 1680

Заседание Барнаульской городской Думы состоялось в пятницу, 6 декабря. Самой интригующей темой стало рассмотрение вопроса о наказании депутатам, указавшим неверные сведения в декларациях о своих доходах за 2018 год. Об этом ранее писал «Политсибру».

Стоит напомнить, что ошибки допустили 13 депутатов. В числе нарушителей – Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Андрей Солодилов, Александр Тайчер (все - «Единая Россия»), Елена Хрусталева, Иван Карпов (оба КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР).

Отдельного внимания заслуживает депутат-единоросс Лисицын, который второй раз допускает неточности в своих декларациях. В документе о доходах и имуществе за 2017 год, прокуратура также нашла нарушения. За это ему и другим депутатам были вынесены предупреждения.

Преступление без наказания. Треть барнаульских депутатов вновь подали неверные декларации Новости 27.11.2019 11:35 Почти 15 человек вновь допустили нарушения в декларациях 5107

Решение по каждому депутату принимала специальная комиссия. В итоге, как ранее сообщалось, в виду незначительности нарушений, депутаты отделались предупреждениями. Однако четыре депутата получили более серьезные наказания. В частности депутат от КПРФ Иван Карпов не сможет занимать должности в БГД до окончания срока полномочий Думы, а депутаты Александр Лисицын, Алексей Маликов и Евгений Носенко (все единороссы), получили запрет на исполнение полномочий на постоянной основе, то есть за зарплату.

Остальные депутаты, в том числе кандидаты на пост главы Барнаула (Елена Хрусталева от КПРФ и Алексей Скосырский от ЛДПР) получили предупреждения.

Какие ошибки совершили депутаты, которых наказали?

Коммунист Иван Карпов не указал доход, который он получил от АКЗС по трудовому договору, доход супруги за больничный и счета в «Тинькофф банке», который, несмотря на просьбу депутата их закрыть, не сделал этого.

Единоросс Лисицын забыл указать счета в ВТБ и «Альфа-банке», которыми давно не пользуется. Также он не указал о доли в нежилом помещении площадью 57,8 кв.м. Алексей Маликов не указал свои счета и счета жены в ряде банков и забыл указать доход жены от ФСС. Евгений Носенко указал не всю сумму, которую получил от администрации Барнаула. Также им не был указан доход от купли-продажи транспортного средства.