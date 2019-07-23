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Прокуратура обжалует решение суда по делу о 100-миллионной растрате средств ФНПЦ

Новости
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Бийский городской суд накануне вынес приговор по уголовному делу о многомилионной о растрате средств ФНПЦ «Алтай», где одним из фигурантов выступает депутат Алтайского краевого законодательного собрания Ирина Теплова.

Как пишет «Бийский рабочий», приговор о хищении денег в особо крупном размере, а речь идет о сумме больше 100 миллионов рублей – в Бийском городском суде огласили 25 ноября. Согласно решению первый заместитель ФНПЦ Алтай  Андрей Литвинов и депутат АКЗС Ирина Теплова судом признаны виновными. Им было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Условно. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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Однако прокуратура не согласна с назначением взяточникам наказания в виде штрафа, в связи с его мягкостью намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке. В прокуратуре считают, что суд необоснованно применил 73-ю статью Уголовного кодекса и назначил осужденным условные сроки. В ведомстве настаивают на реальном сроке лишения свободы.

Десять дней было у сторон, чтобы обжаловать этот приговор. Сроки уже истекли, и, как стало известно сегодня, 6 декабря, от представителей Бийского городского суда, поступило представление со стороны прокуратуры.

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Апелляционные жалобы имеются и от осужденного Андрея Литвинова и адвоката Ирины Тепловой. Они также намерены доказать свою невиновность уже в Алтайском краевом суде. Дата заседания пока еще не известна.

Ранее сообщалось,  что подробности уголовного дела в отношении представителей оборонной промышленности широко не афишируют в СМИ. Вероятно, свою роль сыграла специфика сферы –  производство секретное. Кроме того, защита попросила вести дело в закрытом порядке из-за  громких имен участников процесса.

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Речь идет об Ирине Тепловой

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Автор: Политсиб.ру

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