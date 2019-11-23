Новый координатор будет курировать единороссов по всей Сибири

Новости 06.12.2019 14:45 442

Депутат Госдумы России от Новосибирска Виктор Игнатов стал куратором партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу. Ранее пост занимал глава единороссов в Кузбассе Алексей Синицын. Об этом сообщает «Коммерсант».

Решение о назначении Игнатова главой межрегионального координационного совета (МКС) ЕР было принято президиумом генсовета партии. Стоит отметить, что глава МКС сменился не только в Сибири. Перемены произошли во всех остальных федеральных округах.

«Происходит плановая ротация, происходит эволюция института полномочных представителей»,— пояснил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что от работы руководителей МКС «зависит многое — не только координация деятельности наших региональных секретарей».

«Уполномоченные полпреды будут действовать, сшивая территории под политические задачи и под нужды населения, которое не только относится к нашим избирателям, но и в принципе нашими гражданами и соотечественниками» - уточнил Перминов.

Сам Игнатов ранее был одним из руководителей избирательного штаба мэра Новосибирска Виктора Толоконского в губернаторских выборах. Также участвовал в организации предвыборной кампании Владимира Путина в столице Сибири и работал первым заместителем мэра-коммуниста Анатолия Локотя.