Автобус стал главной темой поэзии для жителей барнаульского поселка

Жители барнаульского поселка Бельмесево продолжают жаловаться на нерегулярные маршруты №104 и №104ю. Местные жители нашли необычный способ – о своей нелегкой жизни они теперь слагают стихи, на которые уже обратили внимание власти и распорядились увеличить число автобусов. Подробности – в материале «АиФ-Алтай».
«Ни уехать, ни приехать»
«104–ый нескорый!», — так озаглавила свою поэму местная жительница Марина Лынова. Обзор самых интересных моментов из этого произведения.
«Утром люди едут дружноВ поликлинику на Южный,В родной город на работу,В соцзащиту - выбить льготу, молодые - в институт,В детский сад детей везутШкольники в кружки и школы,В магазины новосёлы…В общем, всем куда-то надо,Потому что всё не рядом! Хорошо, машина есть! Остальным в автобус… Жесть! Ходит редко, по часам,Часто с горем пополам! То ломается, то старый, то шофёр уже усталый! Ни уехать, ни приехать,Есть почти всегда помеха», - пишет Марина.
Люди хотят, чтобы 104-й маршрут не был единственным общественным транспортом. В частности, в ту же сторону через поселок Сибирская Долина идет 33-й маршрут, который, по их мнению, можно продлить до поселка.
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«Есть проблема – это факт! Есть Змеиногорский тракт,Здесь автобус сто четвёртый - Он для всех орешек твёрдый!Мы петиции писали,Наверху их прочитали. «Нерентабельный!» - твердятИ помочь нам не хотят! Кто нам сможет объяснить, почему нельзя продлить 33-й в Бельмесёво?Что тут сложного такого? Что нам? Деньги собирать?Свой автобус покупать? И шофёра пригласить,Чтобы всех нас развозить?», - возмущается Марина.
Лучше пешком?
Претензии к работе 33-го автобуса начались в 2018 году, на него жаловались люди из Сибирской Долины. По словам местной жительницы Дианы Заварзиной, утром маршрутка набивается битком. Не всем удается уехать в школу и на работу с первого раза. Поэтому продление маршрута в Бельмесево может еще больше усугубить эту проблему. А вот со 104-м еще что-то можно сделать, ведь автобусы на этом маршруте крупногабаритные в отличие от 33-го, где одни микроавтобусы.
Бельмесёвцы жалуются на свою проблему в Instagram, издание подготовило целую подборку комментариев от интернет-пользователей:
«У нас ребенок занимается в театральной студии в районе Деповской, так он вечером садится там на 33-й и от Сибирской долины ходит в Бельмесево пешком при условии, что вдоль трассы нет пешеходной дорожки».
«У нас в Черницке и Мохнатушке та же беда. 104-е ходят через 40 мин. Хотя есть 59-й автобус, конечная в Благодатном. Продлили бы до нас и не надо выдумывать ни 104, ни 104ю».
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«Построить в окрестностях Бельмесева два больших поселка Радужный и Сибирскую долину, а с общественным транспортом вопрос не проработать. Плюс ценник на автобус в 46 рублей - это много, у всех почти дети в город ездят на кружки, секции, в учебные заведения».
«Я студент, учусь во вторую смену, мне приходится приезжать в университет минимум за час до начала пар. Учусь до восьми вечера, на 8-часовой автобус опаздываю, приходится сидеть на Спартаке до 22:00. Трачу на проезд каждый день около 150 рублей. Хотелось бы, чтобы 104-й шёл до вокзала, и стоимость проезда была такой же, как и у всех остальных автобусов в городе, так как мы тоже к нему относимся».
Как стало известно, власти города обратили внимание на жалобы людей и решили увеличить число автобусов на маршрутах №104 и 104ю.
«Автобусные, обслуживающие поселок, являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяется 6,6 млн рублей ежегодно из бюджета города», — рассказали в администрации Барнаула.
И.о. главы города Вячеслав Франк поручил найти средства для работы дополнительных автобусов. Уже разрабатываются оптимальные расписания движения.
Очень надеемся, что либо продлят нам 33, чтобы можно было без проблем добраться до южного, а оттуда в любую часть города, мы очень привязаны к Южному, дет.сады, школы( не у всех дети учатся в Бельмесевской школе), после школы жизнь тоже для детей не заканчивается, техникумы, институты, секции у многих в городе, да и на работу люди ездят, а хочется еще и без проблем возвращаться домой, пожалуйста, подумайте, что можно сделать, мы тоже люди, мы долго терпим! Если наш автобус( рейс придумайте) будет ходить каждые 20 мин, он будет очень рентабельным, спасибо
Так вот почему в больнице такие гигантские очереди!
Это, конечно, уже шаг в правильную сторону! Но остаются проблемы со стоимостью либо продлением 104 маршрута хотя бы до вокзала (чтобы, например, студенты могли доехать до учёбы, не вбухивая состояние только на билет) и с введением другого маршрута, захватывающего Южный и далее желательно в сторону Индустриального района города. И возможно, тогда можно было бы сделать более рентабельным 104ю.