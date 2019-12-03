Автобус стал главной темой поэзии для жителей барнаульского поселка

Новости 06.12.2019 12:47 398

Жители барнаульского поселка Бельмесево продолжают жаловаться на нерегулярные маршруты №104 и №104ю. Местные жители нашли необычный способ – о своей нелегкой жизни они теперь слагают стихи, на которые уже обратили внимание власти и распорядились увеличить число автобусов. Подробности – в материале «АиФ-Алтай».

«Ни уехать, ни приехать»

«104–ый нескорый!», — так озаглавила свою поэму местная жительница Марина Лынова. Обзор самых интересных моментов из этого произведения.

«Утром люди едут дружноВ поликлинику на Южный,В родной город на работу,В соцзащиту - выбить льготу, молодые - в институт,В детский сад детей везутШкольники в кружки и школы,В магазины новосёлы…В общем, всем куда-то надо,Потому что всё не рядом! Хорошо, машина есть! Остальным в автобус… Жесть! Ходит редко, по часам,Часто с горем пополам! То ломается, то старый, то шофёр уже усталый! Ни уехать, ни приехать,Есть почти всегда помеха», - пишет Марина.

Люди хотят, чтобы 104-й маршрут не был единственным общественным транспортом. В частности, в ту же сторону через поселок Сибирская Долина идет 33-й маршрут, который, по их мнению, можно продлить до поселка.

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«Есть проблема – это факт! Есть Змеиногорский тракт,Здесь автобус сто четвёртый - Он для всех орешек твёрдый!Мы петиции писали,Наверху их прочитали. «Нерентабельный!» - твердятИ помочь нам не хотят! Кто нам сможет объяснить, почему нельзя продлить 33-й в Бельмесёво?Что тут сложного такого? Что нам? Деньги собирать?Свой автобус покупать? И шофёра пригласить,Чтобы всех нас развозить?», - возмущается Марина.

Лучше пешком?

Претензии к работе 33-го автобуса начались в 2018 году, на него жаловались люди из Сибирской Долины. По словам местной жительницы Дианы Заварзиной, утром маршрутка набивается битком. Не всем удается уехать в школу и на работу с первого раза. Поэтому продление маршрута в Бельмесево может еще больше усугубить эту проблему. А вот со 104-м еще что-то можно сделать, ведь автобусы на этом маршруте крупногабаритные в отличие от 33-го, где одни микроавтобусы.

Бельмесёвцы жалуются на свою проблему в Instagram, издание подготовило целую подборку комментариев от интернет-пользователей:

«У нас ребенок занимается в театральной студии в районе Деповской, так он вечером садится там на 33-й и от Сибирской долины ходит в Бельмесево пешком при условии, что вдоль трассы нет пешеходной дорожки».

«У нас в Черницке и Мохнатушке та же беда. 104-е ходят через 40 мин. Хотя есть 59-й автобус, конечная в Благодатном. Продлили бы до нас и не надо выдумывать ни 104, ни 104ю».

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«Построить в окрестностях Бельмесева два больших поселка Радужный и Сибирскую долину, а с общественным транспортом вопрос не проработать. Плюс ценник на автобус в 46 рублей - это много, у всех почти дети в город ездят на кружки, секции, в учебные заведения».

«Я студент, учусь во вторую смену, мне приходится приезжать в университет минимум за час до начала пар. Учусь до восьми вечера, на 8-часовой автобус опаздываю, приходится сидеть на Спартаке до 22:00. Трачу на проезд каждый день около 150 рублей. Хотелось бы, чтобы 104-й шёл до вокзала, и стоимость проезда была такой же, как и у всех остальных автобусов в городе, так как мы тоже к нему относимся».

Как стало известно, власти города обратили внимание на жалобы людей и решили увеличить число автобусов на маршрутах №104 и 104ю.

«Автобусные, обслуживающие поселок, являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяется 6,6 млн рублей ежегодно из бюджета города», — рассказали в администрации Барнаула.

И.о. главы города Вячеслав Франк поручил найти средства для работы дополнительных автобусов. Уже разрабатываются оптимальные расписания движения.