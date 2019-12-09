Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие на Алтае

Новости 06.12.2019 11:50 286

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае прирастает станциями: новая открылась 5 декабря в Барнауле. Это 34-я автозаправочная станция сети в регионе. Кроме того, в 2020 году свою работу начнут еще четыре.

Новая автозаправочная станция сети «Газпромнефть» открылась в Барнауле на улице Загородной, 119. У местных водителей появилась возможность заправиться там АИ-92, АИ-95, премиальным G-Drive 95, улучшенным «Дизелем Опти», а также сжиженным углеводородным газом (СУГ). Все топливо поставляется с Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

Станция работает по системе пост-оплаты: клиенты сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо наличными или банковской картой. Эта система помогает экономить время водителей и сокращает пребывание на АЗС в два раза. Чтобы клиентам было удобно, на АЗС разместили сразу размещены три заправочных островка и дополнительный островок СУГ.

На станции доступны дополнительные сервисы, водители могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля, приобрести товары в дорогу – в магазине их более полутора тысяч наименований. На АЗС работает фирменное Drive Cafe, где можно купить свежую выпечку и натуральный кофе, рецепт которого можно настроить по своему вкусу в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть». Также на всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

Проложить путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает свыше 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.