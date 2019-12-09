В Барнауле прошли «Единые дни профилактики»

Новости 06.12.2019 12:10 260

Накануне в образовательных организациях Барнаула проводились выездные «Единые дни профилактики». Данное мероприятие прошло в рамках Всероссийской Акции «СТОПВИЧ/СПИД», и было организовано комитетом по образованию г. Барнаула.

Специалисты отдела профилактики АКЦПБ со СПИДом совместно со специалистами организаций, работающих в вопросах охраны здоровья подростков и молодежи: Краевым центром медицинской профилактики, Краевым наркологическим диспансером и др, проводили «уроки здоровья» в образовательных организациях города. Кроме того, к этой работе активно подключились и добровольцы – ординаторы кафедры инфекционных болезней Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ). Они рассказывали подросткам 10 - 11 классов об особенностях ВИЧ/СПИДа, о путях передачи инфекции и мерах безопасности.

С участниками активно обсуждались существующие мифы о болезни и реальные возможности передачи ВИЧ. Полученная информация дополнялась просмотром тематического видеофильма. На уроках подростки выражали свои опасения, и страхи по поводу распространения ВИЧ. Однако, активное вовлечение участников в обсуждение данной темы позволило сформировать правильные представление о ВИЧ – инфекции, ведь сегодня ВИЧ – инфекция – не приговор. Существует современное и бесплатное противовирусное лечение, которое позволяет качественно жить с диагнозом ВИЧ.

Специалисты и волонтеры побывали в 19 образовательных организациях города, более 500 подростков познакомились с темой ВИЧ инфекции на «уроках здоровья» и получили тематические информационные буклеты.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 8 (3852) 33-46-99Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8(3852) 33-45-99