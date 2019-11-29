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Павел Дитятев получил медаль от губернатора Алтайского края

Новости
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Отправленный в отставку по собственному желанию министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев награжден медалью «За заслуги во имя созидания». Указ был подписан губернатором Виктором Томенко.

«Наградить медалью «За заслуги во имя созидания» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края Дитятева Павла Владимировича, заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте краевого правительства.

Напомним, что Павел Дитятев, после командировки ушел в отпуск 2 декабря. Перед этим появилась информация о том, что он уходит в отставку.

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Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

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В беседе «Политсибру» Дитятев не стал подтверждать и опровергать эту информацию, ограничившись тем, что «на данный момент он работает».

В четверг, 5 декабря, пресс-служба губернатора края подтвердила информацию о том, что Дитятев подал заявление о досрочном сложении полномочий, которое подписал губернатор Томенко.

Напомним, что Павел Дитятев был министром экономического развития Алтайского края. Свой пост он занял осенью 2018 года. До него ведомство возглавлял Николай Чиняков, который также ушел по собственному желанию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.asu.ru

Комментарии (1)

1000

Бывший сослуживец

Ну да..домик он неплохой себе "создал" в Бельмесево. ))

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