Более 13 тысяч барнаульцев остались без горячей воды и отопления

Новости 06.12.2019 10:40 333

Горячая вода и тепло будут отсутствовать весь день, 6 декабря с 9.00 до 18.00 часов. Это касается жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района.

Как пояснили в СГК, это необходимо для устранения повреждения на магистральной тепловой сети диаметром 500мм в районе дома по адресу ул. Георгия Исакова, №187. Всего под отключение попадают 13,2 тысячи жителей, а также социальные учреждения.

«Решение провести работы было принято основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе во время морозов. Сейчас температура наружного воздуха составляет 0/+1 градус Цельсия. Подпитка домов сетевой водой продолжается по обратному трубопроводу. Приносим свои извинения за временные неудобства».

Под отключение попадают 63 многоквартирных дома, 3 школы, 5 детских садов и 6 административных зданий. Полный список адресов отмечен на карте.