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Вода, из-за коммунальной аварии в Барнауле, дошла до соседней улицы

Новости
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Новый порыв произошел в Барнауле в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом сообщили барнаульцы в городском сообществе Barnaul22.

По данным очевидцев, коммунальная авария произошла на улице Глушкова, однако потоки воды дошли до улицы Чудненко.

На сайте администрации Барнаула пока отсутствует какая-либо информация об этом. «Политсибру» обратился за комментариями в компетентные компании. В ближайшее время будут опубликованы подробности данного происшествия.

Напомним, что за последние две недели в Барнауле уже произошло несколько порывов. С конца ноября аварии были на проспекте Ленина, 142, на улице Горно-Алтайская, 14а и на пересечении улиц Юрина – Северо-западная.

И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30

И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30

Новости

Авария произошла в центре города

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul22

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