Вода, из-за коммунальной аварии в Барнауле, дошла до соседней улицы

Новости 06.12.2019 10:20 387

Новый порыв произошел в Барнауле в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом сообщили барнаульцы в городском сообществе Barnaul22.

По данным очевидцев, коммунальная авария произошла на улице Глушкова, однако потоки воды дошли до улицы Чудненко.

На сайте администрации Барнаула пока отсутствует какая-либо информация об этом. «Политсибру» обратился за комментариями в компетентные компании. В ближайшее время будут опубликованы подробности данного происшествия.

Напомним, что за последние две недели в Барнауле уже произошло несколько порывов. С конца ноября аварии были на проспекте Ленина, 142, на улице Горно-Алтайская, 14а и на пересечении улиц Юрина – Северо-западная.