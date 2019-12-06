Семиэтажный офисник появится напротив барнаульского ТРЦ Galaxy

Новости 06.12.2019 9:05 1523

На состоявшемся накануне в Барнауле градсовете был представлен эскизный проект строительства здания на проспекте Строителей, напротив ТЦ Galaxy. Застройщик предложил благоустроить прилегающую к стройплощадке муниципальную территорию и содержать ее за свой счет.

По проекту, на проспекте Строителей, 44 планируется возвести семиэтажное административное здание. Ранее здесь располагалось строение, принадлежащее железной дороге. Сейчас земельный участок находится в частной собственности.

К нему прилегает участок у дороги, который заказчик проекта предложил использовать под озеленение. Он принадлежит муниципалитету, однако заказчик готов провести его благоустройство и озеленение, а также осуществлять уход за этой территорией за свой счет.

Проект членам градсовета понравился, однако из-за ряда несостыковок здание придется немного изменить, уменьшив его площадь. Юридически, это будет уже другой проект, поэтому его рассмотрят на одном из последующих градсоветов.