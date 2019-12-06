Градсовет Барнаула запретил краевому Минспорта строить физкультурный комплекс в парке

Новости 06.12.2019 7:10 2400

Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства сразу двух спортивных комплексов. Один из них запланирован на территории парка имени Ленина на улице Антона Петрова.

Спорткомплекс на улице Антона Петрова, 221ж

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Антона Петрова 221ж хочет возвести Минспорта Алтайского края в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Проект типовой и представляет собой адаптацию аналогичного здания, построенного в Воронежской области. Это – прямоугольное одноэтажное строение с газовой котельной.

Комплекс рассчитан на 169 единовременных посетителей. В здании запланировано два спортзала. Один предназначен для спортивных игр, второй – поменьше – для различных секций. Кроме того, предусмотрены вспомогательные помещения и установка 88 трибун. На территории размещается парковка на 34 места, хотя по нормативу достаточно 17-ти. Два предназначены для инвалидов.

Главным камнем преткновения для согласования проекта стала необходимость вырубки 360 деревьев при строительстве спорткомплекса.

Площадь земельного участка составляет более восьми тысяч кв. м. Согласно Генплану, он расположен в парковой зоне – на территории парка имени Ленина. Участок находится в собственности Алтайского края и предназначен для общественно-деловой застройки, а его разрешенный вид использования – как раз строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако для неспециалиста это будет выглядеть как уничтожение парка.

«Нам же нужно будет общественности доказывать, что этот ваш объект – он очень нужен и полезен городу. И эти 360 кленов, которые вы будете выпиливать, будут очень накалять общественность. Нужно это правильно обосновать и показать людям. Потому что, для обывателя – вы строите в парке», – прямо заявил проектировщику один из членов градсовета.

Еще один из участников добавил, что в двухстах метрах располагается аналогичный спорткомплекс и выразил недоумение насчет идеи возведения рядом еще одного такого же. Упоминалась также история с проектом строительства в центре города отеля Radisson, от которого пришлось отказаться из-за протестов общественности, не желавшей лишаться зеленой зоны.

Некоторых архитекторов не устроил внешний вид здания, однако представитель Минспорта заметила, что архитектура уникальной быть не может по той простой причине, что средства выделяются по нацпроекту «Спорт – норма жизни» из федерального бюджета и они ограничены. По ее словам, проект пришлось использовать типовой, поскольку только под него будут выделяться средства.

«Этот проект будет стоить порядка 125 млн рублей. Он социально значим, и наши дети, которые сейчас занимаются спортом, делают это в подвалах или вовсе гуляют на улицах. Поэтому, для градсовета основная тема если социальная затрагивается, то мы готовы выходить на общественность и говорить о том, что это социальный объект, а не гостиница», – пояснила чиновница.

Тем не менее, градсовет большинством голосов отклонил данный проект. Его председатель выразил мнение, что проект очень несвоевременный.

Спорткомплекс на улице Юрина, 197а

Второй спортивно-оздоровительный комплекс с идентичными параметрами Минспорта планирует построить на улице Юрина, 197а. Площадь участка почти достигает гектара. Рядом уже находятся стадион и скалодром.

На территории планируется парковка на 24 места (два – для инвалидов). Здание, которое хотят здесь возвести, отличается от предыдущего наличием пандуса, обусловленного перепадом высот. В настоящее время на части рассматриваемого участка действует каток, а остальная часть участка заросла березами. Для строительства комплекса потребуется снос 59 деревьев, в основном – берез.

Члены градсовета отметили, что в этом месте требуется больше парковок и предложили несколько сместить спорткомплекс ближе к дороге, за счет чего парковки окажутся возле проезжей части. При этом, количество сносимых деревьев сократится за счет того, что вместо части берез за катком будет срублено несколько старых тополей возле дороги.

Большинством голосов проект был согласован с условием устранения замечаний (сдвиг объекта ближе к проезжей части) в рабочем порядке.