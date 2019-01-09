Депутату Госдумы из Сибири угрожают из-за инициативы о запрете снюса

Новости 06.12.2019 8:50 544

Несколько писем с предостережениями и угрозами получила депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя. Поводом стала ее инициатива о полном запрете продажи снюса в России. Об этом она рассказала телепроекту «Прецедент».

По ее словам, первое сообщение ей пришло в личное сообщение «Вконтакте», как только она его прочла, сообщение было удалено отправителем. Сама депутат скриншот сделать не успела.

«Один тип написал с матами: "Вы знаете, что такое снюс? Если вы его запретите, то вам такая будет. Забудете собственное имя. Так что подумайте". Как только я прочитала, он удалил, а потом написал спустя какое-то время "Вы подумали?" и тут же удалил»,— поведала Ганзя.

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Кроме того, по ее словам, на ее электронную почту пришло несколько писем, в которой ей объяснили, что за продажей снюса на территории России стоит «мощная мафия».

«Я сталкиваюсь с этим ни в первой. Меня пытались пугать, но это я не беру в голову, потому что тот, кто хочет навредить — он предупреждать не станет»,— рассуждает она.

На сегодняшний день в стране установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и снюсом. В начале декабря текущего года депутат Госдумы из фракции «Единой России» Марат Бариев внес законопроект, предлагающий запретить торговлю «любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные». В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли такой же законопроект.

Авторы отметили, что ранее принятый закон 2015 года, в котором есть запрет снюса, содержит лазейку, так как там он назван «табаком сосательным». Это позволило производителям называть снюс не «сосательным табаком», а «никотинсодержащей смесью» или «чистым никотином».