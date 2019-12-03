На Алтае экс-депутат получил условный срок за хранение наркотиков

Новости 06.12.2019 7:49 386

Бывший депутат одного из сельских советов Поспелихинского района признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества, передает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в июле 2019 года осужденный на участке местности в одном из сел Поспелихинского района сорвал верхушечные части и листья дикорастущих растений конопли и поместил их в принесенный с собой полимерный пакет.

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«Затем он стал хранить наркотическое вещество каннабис (марихуана), массой в высушенном виде не менее 856 граммов в надворной постройке на территории своего домовладения без цели сбыта для личного потребления», - рассказали в региональном Следкоме.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину в содеянном признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева добавила, что суд также обязал осужденного встать на диспансерный наркологический учет. Приговор вступил в законную силу.