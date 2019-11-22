Крановщик из Барнаула пошел на крайние меры, чтобы получить зарплату

Новости 05.12.2019 18:49 580

Житель Барнаула Вячеслав Зайков, который работает крановщиком в Севастополе, забрался в кабину башенного крана для того, чтобы переночевать. Причина в том, что из-за долгов компании он остался в чужом городе без денег, еды и жилья, пишут «Реалии Сибирь».

Выяснилось, что к месту происшествия у башенного крана приехали экстренные службы города: медики по телефону уговорили крановщика спуститься, убедив, что ночью в кабине он замерзнет.

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Стоит отметить, что главврач «Станции скорой помощи» Елена Шевела оценила его состояние как «абсолютно адекватное».

Прокуратура Севастополя подтвердила слова Зайкова о том, что работодатель не выплатил ему 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Зайков утверждает, что компания не только перестала платить ему зарплату, но и лишила жилья.

По данным СМИ, крановщик пытается получить зарплату, чтобы купить билет до Барнаула.