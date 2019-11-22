Крановщик из Барнаула пошел на крайние меры, чтобы получить зарплату

Житель Барнаула Вячеслав Зайков, который работает крановщиком в Севастополе, забрался в кабину башенного крана для того, чтобы переночевать. Причина в том, что из-за долгов компании он остался в чужом городе без денег, еды и жилья, пишут «Реалии Сибирь».
Выяснилось, что к месту происшествия у башенного крана приехали экстренные службы города: медики по телефону уговорили крановщика спуститься, убедив, что ночью в кабине он замерзнет.
Алтайский край традиционно остался единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей
Стоит отметить, что главврач «Станции скорой помощи» Елена Шевела оценила его состояние как «абсолютно адекватное».
Прокуратура Севастополя подтвердила слова Зайкова о том, что работодатель не выплатил ему 190 тысяч рублей за 637 рабочих часов. Зайков утверждает, что компания не только перестала платить ему зарплату, но и лишила жилья.
По данным СМИ, крановщик пытается получить зарплату, чтобы купить билет до Барнаула.
Средняя зарплата по региону выросла на 2,4% и составила 27 708 рублей