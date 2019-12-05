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Модернизация и дешевые билеты: что будет с аэропортом Барнаула в 2020 году?

Новости
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Авиапредприятие «Алтай» может потратить на глобальную модернизацию барнаульского аэропорта примерно 78 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Архипенко в ходе пресс-конференции в четверг, 4 декабря.

По его словам, такая сумма появилась после подсчета прибыли предприятия, которая по итогам текущего года составит именно эту сумму. Данная прибыть, при условии разрешения собственника, может быть инвестирована на развитие и модернизацию аэропорта Барнаула в 2020 году. Однако, окончательного решения пока не принято.

«По предварительным данным, до конца 2019 года наш аэропорт примет у себя более 532 тысяч человек, что станет рекордным показателем. В будущем году мы ожидаем уже 600 тысяч человек. Однако, разумеется, принять мы можем гораздо больше», - отметил он.

К слову, годом ранее аэропорт принял 507 тысяч пассажиров, а в 2017 году было 521 тысяча пассажиров.

Обсудили возможность реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности. Для того, чтобы во время реконструкции, которая может занять до восьми месяцев, нужно построить новую взлетно-посадочную полосу (2,8 км). Сегодня этот вопрос активно прорабатывается. Разработка проекта, строительство и реконструкция должна быть завершена до 2024 года. По оценкам экспертов, строительство по цене не сильно превысит цену реконструкции (2 млрд рублей).

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С 2020 года полеты в Новосибирск 

Также, речь зашла о субсидировании авиаперевозок. Речь зашла о начале авиасообщения между Барнаулом и Новосибирском, которое стартует в январе 2020 года. Самолет «Эмбраэр», рассчитанный на перевозку 78 пассажиров будет летать пять раз в неделю в вечернее время. Это сделает рейс удобным для людей, использующих его как транзит при перелете в другие регионы России или при путешествиях по миру. Цена за билет будет составлять чуть больше 1 тысячи рублей.

Заявленное время полета 50 минут, однако, по словам замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, оно будет занимать чуть больше получаса.

В 2020 году будет продолжено субсидирование авиарейсов из Барнаула в Красноярск, Томск и Казань. Последний город, по словам Архипенко, среди барнаульцев пользуется наибольшей популярностью. В рамках соглашения, цена за билет в Казань не может превышать 4,9 тысяч рублей.

Что касается общего объема субсидирования, то он вырастет. В следующем году он составит 49 млн рублей. В текущем году составил 37 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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