Новые подробности дела главбуха Счетной палаты Барнаула, обвиняемой в избиении дворника

Новости 05.12.2019 17:45 661

В Барнауле продолжается судебное разбирательство по делу главного бухгалтера Счетной палаты Барнаула Ларисы Сулеймановой. Женщина якобы ногой сломала ребро дворнику, пока тот боролся с ее мужем. Подробности - в материале «ТОЛКа».

Где скрывается правда?

Потерпевший дворник Алексей Саночкин на первое судебное заседание по этому делу не явился. Тогда дело закончилось тем, что Лариса Сулейманова категорически отказалась признавать свою вину, также она рассказала собственную версию случившегося.

По ее словам, рано утром она пошла на работу. С собой взяла небольшой пакет с мусором, который выбросила в урну у магазина. Это заметил дворник. Он тут же обрушился на нее с нецензурной бранью, а потом ударил ее по лицу.

После этого инцидента женщина не стала никуда обращаться и пошла на работу. Уже на следующее утро конфликт повторился. Лариса Сулейманова утверждает, что на этот раз она не давала каких-либо поводов для ссоры, но когда дворник снова начал на нее материться, ей пришлось позвать на помощь своего мужа.

Раньше Сулейманова рассказала, что Саночкин ударил ее супруга лопатой по голове, после этого мужчины вцепились друг в друга, упали и начали бороться. Женщина утверждает, что у нее и в мыслях не было кого-либо бить. Напомним, что все эти события происходили 23 и 24 августа 2018 года.

Главбуха Счетной палаты Барнаула судят за избиение дворника Новости 26.11.2019 10:25 Ларису Сулейманову обвиняют в том, что она якобы сломала ребро дворнику 1048

На второе судебное заседание, которое состоялось накануне, 4 декабря, потерпевшего Саночкина доставили принудительно. После его рассказа, ситуацию начала проясняться.

С его слов, в тот день он увидел, как какая-то женщина выбрасывает пакет с мусором у магазина.

Я ей сказал – забери пакет и унеси на мусорку, она не стала убирать. Я вытащил этот пакет из урны и бросил к ее ногам. На этом мы расстались. Я этот мусор все-таки подобрал и унес на мусорку. На следующее утро также шел к аптеке убирать. Смотрю – стоит Сулейманова, с кем-то разговаривает по телефону. Я к ней не подходил. После этого меня окликнули. Оказалось, что это ее муж. «Почему ты мою жену оскорбил?»– спросил он и ударил меня в челюсть. Я, недолго думая, лопатой ему по лысине со скользом ударил. Он схватился за лопату, потом меня повалил, и мы стали барахтаться. Лопата отлетела в сторону. Он меня кулаками начал бить, но я уворачивался. В этот момент Сулейманова ударила меня пинком в ребро.

На этом моменте судья уточнил, видел ли Саночкин, что в ребро его била именно Сулейманова.

– Я не видел, я чувствовал, – ответил потерпевший.

Также он добавил, что никто больше его ударить не мог, поскольку других людей в этот момент рядом не было.

Саночкин также сказал, что примерно в момент удара по его ребру с четвертого этажа закричал мужчина: «Вы что делаете? Я сейчас полицию вызову!».

По словам дворника, Сулеймановы сразу убежали, а он с трудом поднялся и пошел к себе домой, после этого поехал в травмпункт. Там оказалось, что у него сломано ребро. На скорой его увезли в горбольницу №1, где он пролежал две недели.

Лопата, как основная загвоздка в деле

К слову будет отметить, что уже на втором судебном заседании сменился представитель государственного обвинения, которая задала Саночкину несколько уточняющих вопросов. Еще в процессе адвокат Ларисы Сулеймановой Ирина Скоробогатова обратила внимание суда на то, что эти вопросы являются наводящими.

После показаний потерпевшего по ходатайству стороны гособвинения были дополнительно изучены материалы следственного эксперимента.

Обе стороны, в том числе и судья, около часа пытались разобраться, где находилась лопата, после того как мужчины упали и начали бороться.

Саночкин утверждал, что она была у них в ногах на некотором расстоянии и он физически не мог до нее дотянуться. Ранее Лариса Сулейманова говорила, что лопата лежала рядом с мужчинами и ей пришлось отодвинуть ее ногой, поскольку она боялась, что дворник снова ударит инструментом ее мужа.

Очевидно, что для судьи вопрос, где была лопата, важен только с той точки зрения, как квалифицировать то, что происходило тем злополучным утром. Имела ли место самооборона? Пыталась ли Сулейманова защитить своего мужа? А главное – била ли она ногой Саночкина? Пока все эти вопросы остаются без ответа.

Следующее судебное заседание назначено на 13 декабря. В нем должен принять участие тот самый единственный свидетель, который закричал с балкона.