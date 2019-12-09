В ТРЦ «Galaxy» пройдет заключительный бесплатный лекторий проекта «Культурные сезоны»

Новости 05.12.2019 19:29 434

В воскресенье, 08 декабря, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится второй городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Темой встречи станут развитие спорта для детей и взрослых в Барнауле. Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании. Вход свободный.

Спикерами встречи станут:

· Анна Серова, координатор федерального проекта «Герои с нашего двора!» на территории Алтайского края.

Тема: Развитие детского спорта. Дворовый спорт.

· Трофимов Алексей, управляющий проекта «Парк Спорта» и комплекса открытых бассейнов «Пляж».

Тема: Спорт в городе. О бесплатных городских тренировка и не только

· Екатерина Колосова, сертифицированный тренер.

Тема: Простые советы и упражнения для поддержания здоровья и красоты в домашних условиях.

Лекторий станет заключительным в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году.

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концерт известной современной поэтессы Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря там же в главном атриуме ТРЦ Galaxy.

В свою очередь, творческие мастер-классы и лекции в галерее Нагорная (ул.Аванесова,30) продолжатся до 15 января. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw

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