Жители Бийска не могут дозвониться до службы скорой помощи

Новости 05.12.2019 17:09 367

Бийчане бьют тревогу в Сети, известные паблики заполнили негативные отзывы о работе единой диспетчерской службы скорой помощи.

Как пишет «Бийский рабочий», в диспетчерской службе станции скорой помощи наукограда телефоны не разрываются от звонков. Теперь все вызовы, причем со всего региона поступают в Барнаул, где находится единый центр. А уже оттуда сигнал со всей необходимой информацией высвечивается прямо на планшете дежурной бригады на местах.

«Сейчас мы передали свои функции по управлению этими районами на службу «03» Барнаула. Барнаул с этой задачей справляется – там людей набрано гораздо больше, все это сделано централизовано, аппаратура, закупка и т.д. Люди работают», - поясняет Алексей Карнаухов, главный врач Бийской станции скорой помощи.

По данным СМИ, Владимир стал первым бийчанином, чей звонок на 03 приняли работники краевого диспетчерского центра. Оказать помощь его близкому человеку приехала бригада скорой помощи из Центра, в то время как пожилая женщина с признаками инсульта находилась в Приобском районе.

«В первый раз вызывали 19 ноября, второй раз, уже совсем когда плохо стало, 20 ноября. Отреагировали за 20-22 минуты. Никаких претензий к ним не было, единственное, что все расспросили – кто такая, что случилось, и только потом спросили город. Жена встала в ступор – она не ожидала такого вопроса: в смысле, какой город?», - рассказали местные жители.

Однако некоторые бийчане от такой системы в недоумении. Весь негатив горожане выплескивают в соцсети. Среди комментариев интернет-пользователей:

«А скорая не очень-то и сама торопятся.... Часто вы видите в нашем городе скорые с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом? Я – нет. А вот пожарные машины всегда. Вот они реально быстро приезжают!».

«В воскресенье вызывали скорую, диспетчеру сказала адрес - частный дом номер дома 8- в, с буквой. Диспетчер переспросила - 8-В? Виктор? Я сказала, что да. Ждали, ждали и вдруг звонок. Вы скорую вызывали? Да. Адрес-то у вас какой? Они сказали, что им поступил адрес дом номер 88. Вот и ждите скорую. Но хорошо, что врачи хорошие, помогли быстро».

По правилам бригада скорой помощи должна прибыть на адрес через 20 минут после принятия вызова. Правда, по информации бийчан, это время соблюдается не всегда. Возможно, проблема в том, что специалисты единого диспетчерского центра не ориентируются в Бийске и его окрестностях. К тому же, нередко и сама система вводит в заблуждение - подбрасывая барнаульским диспетчерам совершенно не тот список свободных машин. И порой, на вызов может быть направлена бригада из дальней точки.

Работа диспетчерской служба бийской станции скорой помощи тоже изменилась. Теперь она координирует всю неотложную помощь по краю. Из Барнаула поступают сведения о вызове, а бийские диспетчеры направляют вызовы в города и села. Время прибытия врача на место - 2 часа, подразумевается, что жизни человека в таком случае ничего не угрожает.

На приеме звонков на номер «03» в Барнауле сегодня работает 18 диспетчеров, еще 10 передают вызовы бригадам. За сутки это около 3 тысяч звонков. Из них в Бийск о неотложной помощи передаются более 150, их принимают 3-4 человека. Причем, они же успевают помогать растерявшимся коллегам из краевой столицы.

Кстати, бийчане уже отметили, что на телефон 112 дозвониться проще и быстрее, чем на 03. Есть предположение, что связано это с перегрузом линий, или просто диспетчеры не успевают брать трубку.

Во время презентации новой схемы работы скорой и неотложной помощи заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая заявила:

При создании единой диспетчерской службы сократится время ожидания медицинской бригады. Нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае.

Увы, по мнению горожан, проще пока не получается. И вал тревожных постов и комментариев от раздраженных родственников и больных в интернете растет ежедневно. По мнению жителей города, система здравоохранения Алтайского края нуждается в скорой неотложной помощи.