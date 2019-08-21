Экс-футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП

Новости 05.12.2019 16:10 811

Бывшему футболисту, уроженцу Алтайского края Алексею Смертину грозит лишение прав. Дело в том, что он скрылся с места ДТП, передает издание Baza.

По информации СМИ, вечером 18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Хозяина пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал ему сообщение и пообещал все компенсировать. Однако Смертин не учёл, что могут быть скрытые повреждения.

Между тем, поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, поэтому автосервис выставил счёт на 300 тысяч рублей.

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Теперь у Алексея возникли проблемы. Таким образом, помимо внушительной суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД – по закону за оставление места аварии топ-менеджера РФС могут посадить на 15 суток или лишить прав на полтора года.