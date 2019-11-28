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Только 7 новостроек возводятся в Барнауле при помощи эскроу-счетов

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Застройщик ООО ИСК «Вира-Строй»  накануне приступил в Барнауле к деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков для строительства дома по улице Сергея Ускова, 41 с использованием счетов эскроу.

На сегодняшний день в Барнауле по новым правилам строится семь домов: на ул. 280-летия Барнаула, 27, в г. Барнауле (ООО ИСК «Союз»); ул. Солнечная поляна, 81, в г. Барнауле (ООО ИСК «Союз»); ул. Парковая, 71, в г. Барнауле (АО СЗ «Барнаулкапстрой»);  ул. Нагорная, 6-ая, 15г/9, в г. Барнауле (ООО СЗ «Домстрой-Барнаул»); ул. Нагорная, 6-ая, 15г/8, в г. Барнауле (ООО СЗ «Домстрой-Барнаул»); ул. Балтийская, 93, в г. Барнауле (ООО ИСК «Вира-Строй»).

Финансирование строительства названных домов осуществляется с использованием банковских средств. Проектное финансирование и открытие счетов эскроу осуществляют ПАО Сбербанк, АО «Альфа - Банк».

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Напомним, с 1 июля текущего года привлечение денежных средств участников долевого строительства возможно только при условии размещения таких средств на счетах эскроу, открытых в специализированном банке, за исключением проектов, находящихся в высокой степени готовности.

«Новый способ привлечения денежных средств участников строительства предполагает внесение денежных средств дольщиков не напрямую застройщику, а на вышеупомянутый счет, на котором они «замораживаются» и поступают застройщику только после передачи квартиры участнику строительства», - пояснили на сайте Госинспекции Алтайского края.

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Застройщики будут платить более крупные штрафы

Важно отметить, что с 15 ноября 2019 года вступает в силу закон, которым увеличен размер штрафа за совершение административного правонарушения.

Так, лица, привлекающие денежные средства граждан и организаций для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, вовремя не представившие в контролирующий орган отчетные сведения или недостоверные данные, будут платить штраф в несколько раз больше.

Так, для юридических лиц он составит от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. До вступления закона в силу его размер в первом случае варьировался от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, во втором - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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