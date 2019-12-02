В Барнауле прошел одиночный пикет в поддержку «красных» руководителей

Новости 05.12.2019 14:41 529

Сегодня, 5 декабря, в Барнауле прошла акция в поддержку руководителя подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Алтайский активист КПРФ провел одиночный пикет на площади Октября.

«Совхоз им. Ленина - национальное достояние России!», — с таким плакатом коммунист вышел на пикет.

Напомним, экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, который много лет возглавляет предприятие "совхоз им. Ленина", может его потерять. Ему вынесен иск в размере 1 млрд рублей.

Мария Прусакова возглавит штаб по защите руководителей-коммунистов Новости 02.12.2019 13:15 Штаб создан из-за усилившейся информационной кампании против ряда именитых коммунистов 2724

Ранее в беседе с «Политсибру» первый секретарь крайкома и депутат АКЗС Мария Прусакова рассказала, что на сегодняшний день ведется активная информационная кампания, в рамках которой применяются попытки дискредитации деятельности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

«Ранее ему был предъявлен иск на сумму 1 млрд рублей, что расценивается нами как акт политической борьбы. Напряжение продолжает нарастать, поэтому было решено создать новый штаб партии КПРФ, который будет специализироваться на координации работы по защите руководителей-коммунистов», - отметила первый секретарь крайкома партии на Алтае.

«Пикеты, митинги и прочие акции протеста, которые проходят и будут проходить по всему Алтайскому краю, станут одним из основных инструментов поддержки наших однопартийцев», - подчеркнула Прусакова.