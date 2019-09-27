Число умерших от болезней сердца снизилось в Алтайском крае

Новости 05.12.2019 14:10 391

В Алтайском крае в 2019 году снизилось количество людей, госпитализированных из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов во время заседания регионального правительства в четверг, 5 декабря.

По словам министра, данный показатель был отмечен на федеральном уровне, во время тематического селекторного совещания в министерстве здравоохранения России.

«Мы видим результаты этого года. Это снижение госпитальной летальности пациентов с болезнями сердца. За период январь-сентябрь текущего года количество людей, поступивших на госпитализацию с инфарктом миокарда и острым инсультом, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилось. Если говорить в цифрах, то число умерших сократилось на 105 человек», - поведал министр.

Улучшения связаны с федеральной рекомендацией по нацпроекту «Здравоохранение». Была усилена его реализация за счет краевой составляющей. В первую очередь, в 2019 году, по словам Попова, ведомство было сконцентрировано на службе экстренной, неотложной медицинской помощи в районах Алтайского края.

За этот год удалось открыть 21 новое реанимационное место. В 2020 году планируется также ввести еще 21 реанимационное место, тем самым закрыв нормативную потребность в регионе.