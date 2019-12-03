Новый медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году

Инвазивный медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на заседании правительства края в четверг, 5 декабря.
По словам главы регионального Минздрава, открытие произойдет благодаря поставкам необходимого оборудования, которое позволит работать со случаями острого инфаркта миокарда.
«Благодаря поступившему оборудованию, в Рубцовске в следующем году появится инвазивный центр. Тем самым это приведет к сокращению проблем с доставкой достаточно «тяжелых» пациентов и снижению смертности в больницах по этому профилю», - отметил министр.
Он пояснил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделены приоритетные направления. В их числе борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения и борьба с онкологией. На все пункты выделено более 1,1 млрд рублей. Есть нормативные документы, где четко сказано, на какое оборудование и куда все будет поставлено.
Накануне митинга в Рубцовск приедет глава Минздрава края Дмитрий Попов
В результате завершенных торгов в различные медучреждения Алтайского края поступит 287 единиц современного медицинского оборудования, многого из которого ранее никогда не было в регионе. Например, рентген-симулятор для точности диагностики больных онкологического профиля.