Новый медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году

Новости 05.12.2019 12:40 839

Инвазивный медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на заседании правительства края в четверг, 5 декабря.

По словам главы регионального Минздрава, открытие произойдет благодаря поставкам необходимого оборудования, которое позволит работать со случаями острого инфаркта миокарда.

«Благодаря поступившему оборудованию, в Рубцовске в следующем году появится инвазивный центр. Тем самым это приведет к сокращению проблем с доставкой достаточно «тяжелых» пациентов и снижению смертности в больницах по этому профилю», - отметил министр.

Он пояснил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделены приоритетные направления. В их числе борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения и борьба с онкологией. На все пункты выделено более 1,1 млрд рублей. Есть нормативные документы, где четко сказано, на какое оборудование и куда все будет поставлено.

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В результате завершенных торгов в различные медучреждения Алтайского края поступит 287 единиц современного медицинского оборудования, многого из которого ранее никогда не было в регионе. Например, рентген-симулятор для точности диагностики больных онкологического профиля.

Инвазивная процедура — медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки). Примером простейшей инвазивной процедуры является любая инъекция, а самой сложной —операция. Это основной способ, которым хирург, в отличие от терапевта, оказывает помощь больному. Инвазивныe процедуры могут применяться также для диагностики. Примерами инвазивныx исследований являются инвазивное электрофизиологическое исследование сердца и инвазивные генетические проверки эмбриона.