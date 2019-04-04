Способ увековечить память Михаила Евдокимова нашли в Барнауле

Новости 05.12.2019 13:40 532

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассмотрит предложение общественности о присвоении имени М. С. Евдокимова краевому колледжу культуры и искусств в Барнауле.

Отметим, с такой инициативой выступила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и краевед Данил Дегтярев. Петиция опубликована на официальном сайте организации сегодня, 5 декабря, в канун дня рождения заслуженного артиста РФ. Завтра Михаилу Евдокимову исполнилось бы 62 года.

После окончания школы Евдокимов некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название «Алтайский краевой колледж культуры и искусств», - уточнил кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев.

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Предложение не сопряжено с большими финансовыми расходами и не противоречит существующим в регионе традициям увековечивания памяти выдающихся земляков. Например, в 2019 году имя выдающегося педагога А.М. Топорова получил Алтайский институт развития образования, — уточнил Игорь Берг, глава местного отделения организации в Барнауле.

Он также отметил, что для жителей Алтайского края Михаил Евдокимов является по-настоящему важной личностью и народным губернатором.

Увековечивание памяти Евдокимова в Алтайском крае обсуждается уже много лет. Есть даже официальное постановление правительства края, датированное годом его смерти. Однако за четырнадцать лет ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста. Ситуация не понятна для жителей всей страны. В случае очередного отказа, общество рассчитывает услышать понятный ответ, - заявил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Напомним, жизнь Евдокимова оборвалась в 2005 году, в автокатастрофе на Чуйском тракте, причины которой до сих пор остаются загадкой. Несмотря на официальное заявление правоохранительных органов об отсутствии признаков умышленного преступления, наблюдатели и журналисты считают аварию подстроенной. Её связывают с политическим конфликтом, который предшествовал аварии. Предполагают, что Евдокимова могли убить за противодействие коррупцией в регионе, связанной, вероятно, с контрабандой, в том числе наркотиков, с территории соседнего Казахстана.