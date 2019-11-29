Министр экономического развития Алтайского края покидает свой пост

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря.
«В настоящее время он находится в отпуске», - заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике - пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
Он считается креатурой бывшего министра финансов региона Владимира Притупова
Ранее сообщалось, что Дитятев намерен уволиться из правительства по собственному желанию. Кстати, причиной мог стать жесткий рабочий график вице-премьера. По сведениям издания, серьезных нареканий со стороны главы региона работа Дитятева не вызывала.
На сегодняшний момент неизвестно, где в дальнейшем продолжит работу Павел Дитятев. Как отмечают источники «Политсибру», приоритетным может считаться переезд в Москву.
Он отработал в нынешней должности 1,5 года