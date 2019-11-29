Министр экономического развития Алтайского края покидает свой пост

Новости 05.12.2019 11:03 163

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря.

«В настоящее время он находится в отпуске», - заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике - пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

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Ранее сообщалось, что Дитятев намерен уволиться из правительства по собственному желанию. Кстати, причиной мог стать жесткий рабочий график вице-премьера. По сведениям издания, серьезных нареканий со стороны главы региона работа Дитятева не вызывала.

На сегодняшний момент неизвестно, где в дальнейшем продолжит работу Павел Дитятев. Как отмечают источники «Политсибру», приоритетным может считаться переезд в Москву.