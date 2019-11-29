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Министр экономического развития Алтайского края покидает свой пост

Новости
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Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря.

«В настоящее время он находится в отпуске», - заявил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике - пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

В отпуске с понедельника. Почему уходит министр Дитятев и где он продолжит свою карьеру?

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Ранее сообщалось, что Дитятев намерен уволиться из правительства по собственному желанию. Кстати, причиной мог стать жесткий рабочий график вице-премьера. По сведениям издания, серьезных нареканий со стороны главы региона работа Дитятева не вызывала.

На сегодняшний момент неизвестно, где в дальнейшем продолжит работу Павел Дитятев. Как отмечают источники «Политсибру», приоритетным может считаться переезд в Москву. 

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Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

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Автор: Политсиб.ру

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