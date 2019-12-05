Какими будут пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году?

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, информирует пресс-служба ПФР.
В ведомстве обратили внимание на то, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Отмечается, что средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
«У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно», - говорится в сообщении.
Получается, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.
Более того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.
В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц