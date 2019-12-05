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Какими будут пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году?

Новости
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Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, информирует  пресс-служба ПФР.

В ведомстве обратили внимание на то, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Отмечается, что средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

«У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно», - говорится в сообщении.

Получается, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.

Более того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.

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Автор: Политсиб.ру

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