Какими будут пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году?

Новости 05.12.2019 11:39 75

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, информирует пресс-служба ПФР.

В ведомстве обратили внимание на то, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Отмечается, что средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

«У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно», - говорится в сообщении.

Получается, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.

Более того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.