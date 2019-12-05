Бийчанка получила 15 лет колонии за зверское убийство 11-месячной дочери

Жительница Бийска признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
Установлено, что почти полгода назад, в конце июля 2019 года, 26-летняя осужденная Екатерина Шишкова вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками.
Женщина находилась у знакомых в одном из сел Алтайского района
«Ночью 28 июля 2019 года она с дочерью вернулась домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что ребенок не мог успокоиться и плакал, женщина с силой нанесла удар по голове девочки, а затем, взяв за ноги, ударила ее о стену, после чего пошла спать», - говорится в сообщении Следкома.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.
На месте происшествия работают криминалисты
«Наутро, поняв, что дочь мертва, злоумышленница завернула ее тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов наукограда, после чего скрылась», - отметили в ведомстве.
Гражданка свою вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.