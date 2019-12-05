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Бийчанка получила 15 лет колонии за зверское убийство 11-месячной дочери

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Жительница Бийска признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Установлено, что почти полгода назад, в конце июля 2019 года,  26-летняя осужденная Екатерина Шишкова вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками.

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«Ночью 28 июля 2019 года она с дочерью вернулась домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что ребенок не мог успокоиться и плакал, женщина с силой нанесла удар по голове девочки, а затем, взяв за ноги, ударила ее о стену, после чего пошла спать», - говорится в сообщении Следкома.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.

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«Наутро, поняв, что дочь мертва, злоумышленница завернула ее тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов наукограда, после чего скрылась», - отметили в ведомстве.

Гражданка свою вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени.  Суд приговорил ее к  15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Автор: Политсиб.ру

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