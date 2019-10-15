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«Нечто ужасное». Барнаульский ЖК попал в топ -100 уродливых зданий России

Новости
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Блогер и урбанист  Илья Варламов в своем аккаунте в ЖЖ выложил фотогалерею самых уродливых зданий в стране, сделав подборку. Туда вошли сто сооружений из разных городов России, в том числе ЖК из Барнаула.

«Я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России. Итак, вы присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города», - пишет Варламов.

Из  наших достопримечательностей в список попал ЖК на проспекте Красноармейском, он расположился на 92-м месте в рейтинге. Барнаульцы называют эти два дома – «скворечниками».

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«У архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е годы. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов», - уверен блогер.

Автор: Политсиб.ру

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