Еще в двух сибирских регионах самозанятые начнут платить налоги

Новости 05.12.2019 10:50 83

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал расширение географии эксперимента по налоговому режиму для самозанятых граждан. В том числе для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщают «РИА Новости».

Депутатами Госдумы в среду, 4 декабря, был принят закон о распространении налогового режима для самозанятых с начала 2020 года в еще 19 регионах России.

«Правильно было бы эксперимент распространить, в том числе, на регионы-реципиенты, и чтобы это было более объективно - исходя из нашей географии. Один регион на Дальнем Востоке, один - в Сибири, один - на Кавказе, в Южном федеральном округе», - заявил Володин в процессе обсуждения проекта закона.

Такая форма распределения, по его словам, необходима для чистоты оценки эксперимента.

Состав участников эксперимента предложено пополнить следующими городами и регионами: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию.

Алтайского края пока в этом списке нет.