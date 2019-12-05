Еще в двух сибирских регионах самозанятые начнут платить налоги

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал расширение географии эксперимента по налоговому режиму для самозанятых граждан. В том числе для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщают «РИА Новости».
Депутатами Госдумы в среду, 4 декабря, был принят закон о распространении налогового режима для самозанятых с начала 2020 года в еще 19 регионах России.
«Правильно было бы эксперимент распространить, в том числе, на регионы-реципиенты, и чтобы это было более объективно - исходя из нашей географии. Один регион на Дальнем Востоке, один - в Сибири, один - на Кавказе, в Южном федеральном округе», - заявил Володин в процессе обсуждения проекта закона.
Такая форма распределения, по его словам, необходима для чистоты оценки эксперимента.
Состав участников эксперимента предложено пополнить следующими городами и регионами: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию.
Алтайского края пока в этом списке нет.
С 1 января 2019 года эксперимент по введению налога был запущен в четырех субъектах РФ