Что делать потребителю в случае плохого качества жилищно-коммунальных услуг?

Новости 05.12.2019 9:51 101

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – сфера, в которой решается ряд актуальных вопросов. Многие из них обостряются с наступлением холодов. Ключевыми направлениями данной сферы является обеспечение основными ресурсами населения и организаций – электроэнергией, водой, теплом. Как действовать потребителю в случае ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг?

В беседе с «Политсибру» юрист Ирина Савельева отметила, что если коммунальная услуга ненадлежащего качества, то потребитель на основании ст.29 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе предъявить исполнителю (управляющей компании - УК) требования о безвозмездном устранении недостатка услуги.По ее словам, в Барнауле самые распространённые споры по некачественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг это несоответствие температуры горячей воды, проблемы с отоплением, некачественное исполнение ремонтных работ или вовсе неисполнение ремонта обслуживаемых работ.

«В целом категория дел по некачественному исполнению жилищно коммунальных услуг довольно обширна и потребитель в случае нарушения своих прав должен зафиксировать в акте проверки нарушения, вызвав коммунальные службы, затем в претензионном порядке потребовать устранения выявленных нарушений. В случае неисполнения претензионных требований следует обратиться в суд», - советует специалист.

Согласно закону УК несет ответственность за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг, а потребитель вправе требовать от исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Так же потребитель имеет право потребовать моральный вред. Если же вследствие некачественного проведения коммунальных услуг потребителю был нанесён материальный ущерб, например, в квартире прорвало трубу. В итоге жилье затопило и пострадал дорогостоящий ремонт, то данный ущерб можно будет взыскать в судебном порядке.

«По делам о некачественных жилищно-коммунальных услугах главное вовремя зафиксировать все нарушения со стороны коммунальных служб, все обращения должны производиться исключительно в письменном виде, так у потребителей будут основания для того чтобы в судебном порядке доказать, что коммунальные службы затягивали процесс и нарушали права потребителей. Если действовать в соответствии с законодательством, то добиться выполнения качественных коммунальных услуг будет намного быстрее и эффективнее именно в судебном порядке», - комментирует юрист.

Претензию нужно написать в 2-х экземплярах. Один экземпляр вручается представителю УК, а на втором - экземпляре потребителя, нужно чтобы представитель поставил роспись и дату получения претензии.Получив претензию потребителя, исполнитель обязан провести в его квартире проверку качества коммунальной услуги и составить акт. Акт проверки является основанием для перерасчета размера платы.

Компенсация морального вреда осуществляется в случае единовременного наличия условий, определяющих гражданско-правовую ответственность:

- морального вреда;- противоправного поведения ответчика;

- причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившим моральным вредом;

- вины правонарушителя в случаях, предусмотренных законом.