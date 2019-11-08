Алтайский край вновь стал лидером по производству сливочного масла в России

Новости 05.12.2019 9:20 182

За период январь-сентябрь 2019 года в Алтайском крае было выпущено 15,1 тысяч тонн. Прирост составил 2,9%. Об этом сообщается на профильном ресурсе Milknews.

Что касается данных о приросте, то у края они не столь заметны как у других регионов, которые заняли позиции ниже. Например, за указанный период в Республике Татарстан было произведено 14,5 тысяч тонн масла. Регион в рейтинге занял второе место, а что касается прироста, то он составил 20%.

Четвертое место занял Краснодарский край, где производство увеличилось на 14,8%, а общий объем в тоннах составил 8 тысяч. Кубань уступила третье место Воронежской области, которая несмотря на падение производительности (-28,5%) произвела 19,8 тысяч тонн сливочного масла. Пятерку лидеров замыкает Пермский край (7 тысяч тонн, +31,4%).

По данным экспертов, на сегодняшний день 20 российских регионов производят 68% сливочного масла в стране.