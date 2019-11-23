«Динамо-Барнаул» покидает футбольную зону «Восток»

Новости 05.12.2019 8:50 132

Футбольные клубы «Динамо-Барнаул» и «Новосибирск» переходят в зону «Урал-Приволжье», поскольку футбольная зона "Восток" прекратит свое существование со следующего сезона. Об этом сообщает ФК «Динамо-Барнаул».

Такое решение было принято на внеочередном общем собрании членов ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» (ПФЛ), прошедшем 3 декабря в Москве.Президент ПФЛ Андрей Соколов предложил представителям команд два варианта структуры проведения первенства ПФЛ сезона-2020/21, из которых делегаты выбрали наиболее подходящий и единогласно проголосовали за необходимость реформы.

Структура проведения первенства станет такой: количество групп до четырёх по 16 команд, победители групп отправляются в ФНЛ, а четыре команды обратно в ПФЛ. Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы (в 3 группы по 2 команды).

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По словам президента ПФЛ, состав участников лиги уже около шести лет держится на уровне 60-62 клубов. Отныне клубы объединяются по принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение. При этом для зоны «Восток» транспортные расходы клубов все равно вырастут на несколько миллионов рублей.

«Да, новшества всегда пугают, но есть аналоги, как в российском спорте, например в хоккее», - выразил мнение Соколов.

По его словам, сокращение групп приведёт к созданию единого и целого продукта, создаст отличный визуальный облик лиги и увеличит количество матчей, которые дадут игровую практику для молодых футболистов. Помимо этого будет удобство в составлении календаря, единые сроки начала и конца сезона. Ежесезонно команды могут планировать календарь, а исходя из этого и бюджет.