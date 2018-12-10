Алтайский руководитель УФМС получил реальный срок за взятку деньгами и иконами

Барнаульский суд Центрального района вынес приговор бывшему врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александру Жданову. Он получил семь лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, он получил взятку из рук руководителя филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Дмитрия Музалевского. Взятка включала в себя иконы и 193,3 тысяч рублей. За это он гарантировал директору предприятия содействие в вопросе получения услуг филиала и общества, подконтрольных Музалевскому, путем приказа своим подчиненным рекомендовать клиентам только его услуги.
В мае 2018 году директора «Паспортно-визового сервиса» приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 1,7 млн рублей. Жданов был задержан 23 марта 2018 года.
Во вторник, 3 декабря, судья Центрального районного суда приговорил его к семи годам заключения в колонии строго режима и штрафу, в размере более 1,1 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет и лишен специального звания «полковник внутренней службы».
Следователи установили, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов получил лично взятку в виде денег и икон на общую сумму почти 1,2 млн