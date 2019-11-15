В Госдуме РФ может стать одной партией меньше

Новости 04.12.2019 18:45 329

Эксперты фонда «Института социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) заявили, что «Справедливая Россия» находится в проблемной зоне с точки зрения преодоления 5% барьера в 2021 году. Об этом сообщают «Ведомости».

Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 годов. По их мнению, если бы выборы состоялись сейчас, то «Единая Россия» в голосовании по партспискам могла бы претендовать на 42–45% голосов, тогда как у «Справедливой России» по итогам двух последних лет наблюдается явный спад.

Усредненный показатель поддержки каждой партии эксперты вывели, исходя из абсолютного числа избирателей, участвовавших в прошедших выборах, и абсолютного числа полученных партией голосов.

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Региональные и федеральные выборы

Показатель «Справедливой России» на местных выборах составил 7,68% (более 1,2 млн голосов). Это больше, чем на выборах в Госдуму (6,22%). Однако, по мнению экспертов, этот результат достигнут благодаря общефедеральной протестной волне 2018 года, которая помогла эсерам пройти в 15 из 16 региональных парламентов и улучшить результаты в большинстве муниципалитетов.

Согласно этим подсчетам, единороссы в 2018–2019 годах приняли участие в 272 кампаниях и получили более 8,3 млн уникальных голосов, или 51,42% от числа проголосовавших (на выборах в Госдуму 2016 года – 54,2% голосов). Но, по мнению экспертов, если экстраполировать эти результаты на общефедеральный округ, то показатель «Единой России» оказался бы несколько ниже и составил 42–45%. Это связано с тем, что в 2018–2019 годах выборы по партспискам чаще проходили в благоприятных для «Единой России» регионах, а не в зонах протестного голосования.

В тройку лидеров вошли также КПРФ (18,02%) и ЛДПР (12,53%). Результат коммунистов почти на 5 процентных пунктов выше, чем на выборах-2016, но если в 2018 году списки КПРФ победили в 20 региональных и муниципальных кампаниях, то в 2019 году – лишь в четырех. У ЛДПР, наоборот, суммарный результат 2018–2019 годов оказался хуже, чем в 2016 году (13,14%), однако на федеральных выборах ЛДПР, как правило, выступает лучше, чем на региональных. У единороссов же результаты лучше на региональных выборах, чем на федеральных, а у КПРФ – примерно совпадают.

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Непарламентские партии

По мнению экспертов, первыми претендентами на прохождение в Думу среди непарламентских партий являются «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Они получили более 4% голосов. Из либеральных партий побороться хотя бы за 3%, дающие право на получение госфинансирования, сумеет лишь «Яблоко» (2,9%). А для «Зеленых» (2,82%) важной станет кампания 2020 г., когда выборы пройдут в нескольких регионах с экологической и мусорной повесткой вроде Республики Коми и Челябинской области.