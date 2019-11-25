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Следком начал проверку семьи из барнаульского общежития

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Алтайские следователи организовали доследственную проверку по сообщению о противоправных действиях в отношении маленького ребенка в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Проверка началась после того, как в одной из социальных сетей  было опубликовано сообщение от жительницы Барнаула об обнаружении в общем коридоре малосемейного общежития маленького мальчика.

«По словам автора, мать систематически избивает малолетнего и не занимается его воспитанием. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка», - говорится в сообщении СК.

В соцсети пишут, что мальчик и еще двое детей живут с мамой и папой в комнате площадью 9 квадратных метров. По словам соседей, мама домохозяйка, а отец работает. Алкоголем они не злоупотребляют. В соседней комнате живет бабушка, которая помогает семье. Все дети ходят в детский сад, но сейчас находятся дома, потому что болеют ветрянкой.

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Как пишут интернет-пользователи, мальчик выбежал из секции в подъезд, бабушка и мама готовили завтрак. Взрослые не заметили, как пропал мальчик. На теле ребенка не увидели следов насилия. Следы оказались якобы последствием игр с собакой.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что по месту проживания семьи выехали следователь совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних.

Специалисты провели осмотр, опросили соседей и родителей ребенка. Установлено, что семья проживает в комнате общежития, на воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят.

В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул

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