Основатель «Барнаул Моторс» взялся за Mitsubishi

Новости 05.12.2019 8:10 140

Компания Mitsubishi подвела итоги тендера за право быть официальным дилером в Томске. Выбор был сделан в пользу городского автоцентра «Сто Коней», пишет «Континент-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора марки.

«Технический старт уже состоялся. Автомобили отгружены, дилерский центр открыт для посетителей», - пояснила PR-менеджер Mitsubishi в России Наталья Костенок. Таким образом, японская марка восстановила свое присутствие в регионе после ухода с рынка прежнего партнера - крупного томского ритейлера «Автосан».

Кстати, автоцентр «Сто Коней» является официальным дилером Ford, GM, KIA в Томске. Основатель компании Николай Воронков также является основным учредителем компании «Барнаул Моторс», официально представляющей KIA, GM в Алтайском крае. Новый салон Mitsubishi в Томске расположился на мощностях дилерского центра Ford на Высоцкого. Ранее эта марка объявила об уходе из России, оставив в своей линейке только модель Transit.

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Добавим, что первым официальным дилером Mitsubishi в Томске являлась компания «Автодоктор-Моторс» Максима Куракина. Ее салон располагался на Комсомольском проспекте. В 2011 году она лишилась дилерства бренда и ушла с рынка. Новым дилером стала «СТС-Моторс», входившая в состав крупного местного мультибрендового дилера «Автосан» Эдуарда Волчека, на тот момент также представлявшего бренды Hyundai, Nissan, Renault, Great Wall. Он запустил салон марки на Иркутском тракте. Однако в 2018 году группа компаний покинула рынок, утратив дилерства представляемых брендов.

По информации «Автостат.Инфо», за 10 месяцев 2019 года в Томске было зарегистрировано 171 новых автомобилей Mitsubishi (-22%). Для сравнения: за этот же период в Барнауле было зарегистрировано 206 (-20%), а в Иркутске 189 (-21,9%) новых автомобилей Mitsubishi.