Сына бийского автоперевозчика уличили в махинациях

Новости 04.12.2019 17:48 240

Житель Бийска предстанет перед судом за махинации с социальными транспортными картами. Сумма материального ущерба, который был причинен МУП «Бийский городской транспорт», составила порядка 350 тысяч рублей. Об этом пишет «МК на Алтае».

Как удалось выяснить, что обвиняемый взял у знакомой проездной билет и передал его водителям и кондукторам, чтобы те прикладывали его к терминалу и фиксировали оплату проезда.

«Таким же образом он использовал социальную карту у своей матери, являющейся ветераном труда. В итоге за девять месяцев общее количество незаконных транзакций составило 8,5 тысяч», - говорится в сообщении издания.

На данный момент расследование уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) завершено, утвержденное обвинительное заключение передано в суд. Подозреваемый дал признательные показания, в содеянном раскаялся.