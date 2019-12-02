Коммунальные войны: барнаульская пенсионерка довела соседку до гибели?

Новости 04.12.2019 17:15 647

В редакцию «Политсибру» пришло письмо, предположительно, от дочери одной из фигуранток истории о многократном избиении барнаульской пенсионерки Любови Сизиковой соседями по коммунальной квартире. В письме излагается версия событий, разительно отличающаяся от той, что поведала пенсионерка. Подробнее предысторию можно прочитать по ссылке ниже.

Куда смотрят правоохранители? Барнаульские чиновники несколько лет избивали пенсионерку? Новости 02.12.2019 7:10 Помимо многократных избиений женщина сообщает о фактах порчи ее имущества 2063

Действия правоохранителей

Ранее Сизикова обратилась в редакцию «Политсибру» и рассказала, что двое соседей по коммунальной квартире – Алексей Малютин и Татьяна Паутова несколько лет избивали ее, совершали кражи из комнаты и портили вещи. По словам пенсионерки, правоохранительные органы в большинстве случаев бездействовали. Однако, автор письма указывает, что Сизикова намеренно пыталась спровоцировать конфликтную ситуацию.

«В том что Сизикова обвиняет в порче имущества, то это ложь, один из шкафов она сама сломала в присутствии участкового, а остальные факты - для написания ложных заявлений», – гласит текст сообщения.

Как сказано в сообщении, ложным был и вызов [полиции] по порче Малютиным камеры видеонаблюдения, которую установила в квартире Сизикова. Последняя сообщала, что Малютин четырежды ломал установленные ей камеры.

«До решения суда Малютин действительно пытался помешать обзору камер, устанавливая занавесы, при этом не причиняя вреда устройству, вызов полиции по порче камеры был ложным <…> Установка камеры видеонаблюдения в коридоре и кухне решением суда от 18.07.2018 была признано незаконной», – сообщается в письме.

Кроме того, автор указывает, что Сизикова неоднократно производила ложные вызовы, за что привлекалась к административной ответственности, ей несколько раз было предложено добровольно пройти психологическое обследование, но она каждый раз отказывалась. По словам автора сообщения, конфликт дошел до того, что к нему пришлось привлекать руководителей городской и районной полиции, но Сизикова в их присутствии не дала согласия на примирение.

Борец с коррупцией из Барнаула рассказал о противоречиях заведенного на него уголовного дела Новости 01.08.2019 15:40 Роман Ланцов привел ряд фактов, которые опровергают версию следствия 2500

Отчего умерла Татьяна Паутова

В декабре 2018 года Татьяна Паутова умерла. Сизикова утверждала, что причиной ее смерти стал цирроз печени, развившийся на почве алкоголизма.

Однако автор письма сообщает, что Паутова умерла от сахарного диабета. Как сказано, в сообщении, уже в самом начале конфликта, Паутова, зная, что больна сахарным диабетом, и что постоянные провокации Сизиковой могут только ослабить ее здоровье, написала предсмертную записку, в которой просила винить в её смерти Сизикову.

«Увольнение с работы Паутовой в сентябре с помощью Сизиковой, очень подорвало здоровье Татьяны и в декабре 2018 года сахар поднялся до 32 она впала в кому и врачи уже не смогли ее спасти (на то время Татьяне было 44 года и у неё осталась одна несовершеннолетняя дочь сирота. Которая в данный момент находится под опекой у Алексея [Малютина]). Так что утверждение Сизиковой, о циррозе печени является очередной ложью. Не выдержав такой трагедии, через 1,5 месяца скончался отец Татьяны», – гласит текст письма.

Уголовное преследование Татьяны Паутовой не было обосновано

Сизикова ранее сообщала, что Татьяна Паутова была признана виновной по трем эпизодам уголовного дела и в доказательство предъявляла решение суда.

Однако, автор поступившего в редакцию письма указывает, что уже после смерти Паутовой прокуратура Октябрьского района принесла официальные извинения родителям в связи с необоснованным привлечением [ее] к уголовной ответственности.

Почему же жалуется Сизикова?

В заключение автор письма предполагает, что Сизикова, жалуясь на якобы происходящие истязания, пытается, таким образом изжить соседей из квартиры.