Глазами собственника: вся правда о ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске

Новости 04.12.2019 16:44 1862

ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске пережил многое: его пытались демонтировать, заморозить строительство, срезать несколько этажей, сроки сдачи объекта переносили на протяжении 6 лет. Разговоры не утихают, но высотку все-таки сдали. Сейчас новоселы фешенебельных апартаментов начали распродавать свои квартиры.

Как сообщает пресс-служба краевого Минстроя, накануне была сформирована специальная комиссия, кото «Выборочно обследовано четыре квартиры во втором, четвёртом, пятом и шестом подъездах. Установлено, что средняя температура воздуха в помещениях составляет от 8 до 18 градусов тепла», - говорится в сообщении ведомства.

Осмотр жилых помещений дома продолжается, специалистами намечен ряд мероприятий для выявления и устранения причин промерзания квартир. Выполняются работы по регулировке системы теплоснабжения многоквартирного дома.

Согласно последней информации, в доме по пер. Прудскому, 40 проживает 12 семей. Всего в доме расположено 778 квартир.

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«Дело не в доме, а в обстоятельствах»

Редакция «Политсибру» обратилась к владелице квартиры в ЖК «Демидов парк» Наталье Степкиной (имя и фамилия изменены - прим.ред.), которая пояснила, почему люди массово продают свои квадратные метры в этом доме.

«Изначально мы брали квартиру в ЖК «Демидов парк» с целью перепродажи. Поэтому взяли небольшую студию. Сумма, которая была у нас на руках, как раз подходила под ее стоимость. Конечно, в процессе мы столкнулись с трудностями. Среди них – перенос сроков сдачи объекта. Специалисты, которые занимались продажей студий, говорили об идее «города в городе», на этом месте должны были появиться несколько высоток. Больше всего понравились просторные подъезды, колясочные, рядом детсадик», - рассказывает Наталья.

По словам владелицы квартиры в «Демидов парке», трубы в ее квартире теплые и стены не промерзают. «Сейчас все жильцы массово пытаются откреститься от своих «квадратов» в ЖК по одной основной причине, они также покупали их с целью перепродажи. Многие еще не заселились, в зиму переезжать неудобно. По поводу отопления, это правда. Действительно, в некоторых подъездах с отоплением проблемы. Я состою в домовом чате, где часто скидывают показания градусников. Во многих квартирах нет тепла. Но нужно учитывать тот факт, что многие жильцы еще не заселены. Кто-то еще ни разу не появлялся в своей квартире, соответственно у них могут быть открыты окна, плюс отсутствие ремонта», - обратила внимание хозяйка квартиры.

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По ее словам, на данный момент в доме настраивают систему отопления, подача тепла будет осуществляться равномерно:

«Я сама недавно ездила и проверяла, квартира пригодна для жилья. Не секрет, что при сдаче дома иногда возникают неприятности, а СМИ преувеличивают и делают шумиху вокруг этого якобы «скандального» ЖК. Конечно, из-за долгого ожидания многие владельцы квартир, находили другие варианты, им нужно было где-то жить. Поэтому сейчас студии массово выставлены на продажу. Таким образом, от объектов не избавляются, как говорят, просто дело в том, что обстоятельства изменились».

Новоселы отдают квартиры по себестоимости

Между тем, владелица квартиры в ЖК «Демидов парк» рассказала, что свою студию, площадь которой составляет 23 кв.м, она продает за 900 тысяч рублей.

«Выходит, что отдаем практически по себестоимости, изначально ее покупали за 827 тысяч рублей. В свете информационного ажиотажа, репутация у дома сильно пострадала. Конечно, можно начать продажу примерно через год, чтобы шум приутих. Тогда квартиру точно купят по рыночной стоимости. Просто людям нужны деньги сейчас, чтобы погасить ипотеку. Повторюсь, что дело не в доме, а в обстоятельствах», - резюмировала Наталья.

Напомним, изначально проект вызвал большой интерес среди барнаульцев и жителей Новоалтайска, на первом этапе они раскупили квартиры из-за низкой цены за квадратный метр. Со временем застройщик стал снижать темпы строительства. По идее авторов, «Демидов парк» должен был представлять собой «город в городе» с 15-ю жилыми домами.