«Стопудовый». Алтайский сенатор вошел в рейтинг эффективных лоббистов

Новости 04.12.2019 14:55 363

Член Совета Федерации (СФ) от Республики Алтай Владимир Полетаев вошел в список сенаторов с высокой лоббистской эффективностью. Рейтинг подготовили аналитики издания «Аргументы недели».

Полетаев делит почетное звание вместе с председателем СФ Валентиной Матвиенко. В рейтинг по критериям эффективности также попали сенаторы Николай Журавлев, Андрей Клишас, Валерий Рязанский, Олег Ткач, Сергей Рябухин, Мухарбий Ульбашев, Алексей Коротков, Людмила Талабаева, Александр Варфоломеев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, Андрей Турчак, Елена Бибикова, Лилия Гумерова и Ильяс Умаханов.

Любопытно, что в рейтинге успешных лоббистов отсутствуют сенаторы от Алтайского края - Сергей Белоусов и Александр Карлин.

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Полетаев в данном рейтинге занял восьмое место из 17. Первое место досталось Николаю Журавлеву, который представляет Костромскую область. В Совфеде он состоит в комитете по бюджету и финансовым рынкам.

Еще один сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель вошла в рейтинг «разовых лоббистов». Иными словами, ее отнесли к сенаторам с низкой лоббистской эффективностью. Вместе с Гигель в рейтинге расположились еще шесть членов СФ. Представителей из Алтайского края здесь также не оказалось.

Следует отметить, что рейтинги составлялись по разным критериям и носили оригинальные названия вроде «Плодовитые» или те, чьи законопроекты президент Путин подписывает чаще всего или «Суетливые», чьи проекты законов чаще других снимаются с рассмотрения. Также есть топ «Стопудовых» сенаторов, все или почти все законопроекты которых, подписывает президент.

В рейтинге «Стопудовых» Полетаев занимает второе место после Валентины Матвиенко. Только один проект закона Полетаева был снят с рассмотрения, остальные (11) были приняты и подписаны Владимиром Путиным.